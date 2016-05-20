В Харьковском зоопарке расскажут о "крылатых призраках"

Об этом сообщает sq.com.ua.

Зоологи подчеркнули, что харьковчане часто не знают об особенностях этих птиц, необоснованно вмешиваясь в их жизнь. Цель акции - побольше рассказать о необходимости бережного к ним отношения.

Так, весной в зоопарк часто приносят совят, найденных на ветках или на земле. Люди считают, что малышей бросили, и уносят их домой или в зоопарк, лишив родителей потомства и "осиротив" птенца, чего делать ни в коем случае нельзя. "Совята, пока не вырастут все перья на крыльях и хвосте, не умеют толком летать. Они осваивают науку полета, спрыгивая с веток. После каждого такого "упражнения" птенцу предстоит вновь вскарабкаться повыше, помогая себе в этом крепкими когтями и клювом", - отметили в зоопарке.

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На празднике гости смогут послушать голоса сов, принять участие в викторине. Также посетители узнают, чем удивительны эти замечательные птицы из радиобесед "Правда и вымыслы о совах".

Можно будет ознакомиться с выставками: выставка сов, выставка фотографий "Крылатые властительницы ночи".

В Харьковском зоопарке содержится 8 видов сов. Из них пять (сипуха, филин, длиннохвостая неясыть, болотная сова и сплюшка занесены в Красную книгу Украины). Все виды сов, без исключения, охраняются международными конвенциями, в том числе и II-м приложением CITES, ограничивающим торговлю животными.

За бесшумность и ночной образ жизни сов иногда называют "крылатыми призраками".