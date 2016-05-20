Нардепы из УКРОПА просят министра экологии предотвратить экологическую катастрофу на реках Случь и Хомора

Соответствующий депутатский запрос на имя министра был зачитан во время пленарного заседания Верховной Рады 20 мая.

Его подписали народные депутаты Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр Шевченко, Виталий Куприй и Андрей Денисенко.

«Почти три месяца подряд в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях наблюдается ощутимая социальная напряженность, вызванная катастрофическим загрязнением рек Хомора и Случь бумажными фабриками и коммунальными предприятиями, которые расположены в их бассейнах», – говорится в тексте запроса. Депутаты ссылаются на результаты анализов отобранной в этих реках воды, которые свидетельствуют о высоком уровне ее токсичности, что приводит к вымиранию флоры и фауны.

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Авторы запроса обратили внимание министра на то, что из-за загрязнения под угрозой оказались также жизни и здоровье жителей ряда населенных пунктов, расположенных вдоль русла водоемов на территории Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областей. Под давлением общественности и в результате многочисленных пикетирований предприятий-загрязнителей Житомирская областная государственная администрация раньше даже объявила чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня, однако преступные действия владельцев вредных предприятий не прекратились и тогда, подчеркнули депутаты.

«Учитывая угрожающее экологическое состояние рек Случь и Хомора, а также рост социального недовольства населения, которое оказалось в условиях жестких ограничений в использовании воды, просим безотлагательно принять меры по предотвращению экологической катастрофы», – отмечается в запросе. Также депутаты просят Остапа Семерака инициировать расследование и привлечь виновных лиц к ответственности.