Рада провалила евроинтеграционный закон об оценке влияния на окружающую среду

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты дважды не смогли принять законопроект в первом чтении, а потом даже не смогли вернуться к рассмотрению этого вопроса вообще. Вместе с тем, они поддержали предложение о повторной подготовке законопроекта к первому чтению. За соответствующее решение проголосовал 231 депутат из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект устанавливает правовые и организационные принципы оценки воздействия на окружающую среду, которая направлена на предупреждение и предотвращение вреда окружающей среде, обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может иметь значительное влияние на окружающую среду, с учетом государственных, общественных и частных интересов.

Проектом закона, в частности, определяется, что оценка воздействия на окружающую среду осуществляется с учетом требований законодательства об охране окружающей природной среды, состоянии окружающей среды в месте, где планируется осуществлять планируемую деятельность, экологических рисков и прогнозов, перспектив социально-экономического развития региона, мощности и видах совокупного влияния (прямого и косвенного) на окружающую среду, в том числе с учетом влияния имеющихся объектов, планируемой деятельности и объектов, по которым получено согласование или которые находятся в процессе согласования.

Субъектами оценки воздействия на окружающую среду являются субъекты хозяйствования, уполномоченные центральный и территориальные органы, другие органы исполнительной власти, Верховная Рада Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, общественность, а в определенных статьёй 14 настоящего Закона случаях - государство происхождения и затрагиваемое государство.

К первой категории видов планируемой деятельности и объектов, которые могут иметь значительное влияние на окружающую среду и которые подлежат оценке воздействия на окружающую среду относятся, в частности, нефтеперерабатывающие заводы и производственные предприятия для газификации или сжижения угля или битуминозного сланца мощностью 500 т в сутки и выше; тепловые электростанции.

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Ко второй, в частности, глубокое сверление; сельское хозяйство, лесоводство и водное хозяйство; добывающая, энергетическая и химическая промышленность.

Определяется, что в процессе оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается своевременное, адекватное и эффективное информирование общественности.

Устанавливается, что субъект хозяйствования обеспечивает подготовку Отчета по оценке воздействия на окружающую среду и несет ответственность за достоверность представленной в Отчете по оценке воздействия на окружающую среду информации в соответствии с настоящим Законом.

Среди прочего, законопроект определяет ответственность за нарушение законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, речь идет и об ограничении, временном запрете (остановке) и прекращении деятельности предприятий в случае нарушения ими законодательства об оценке воздействия на окружающую среду. Так, основанием для прекращения деятельности предприятия или отдельных его цехов (участков) и единиц оборудования являются систематические нарушения в сфере оценки воздействия на окружающую среду, которые не могут быть устранены по техническим, экономическим или другим причинам.