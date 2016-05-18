Португалия в течение четырех дней использовала исключительно "зеленую" энергию

Об этом говорится в отчете Национальной энергосети (REN) и Португальской ассоциации возобновляемых источников энергии (APREN), передает Espreso.tv.

Отмечается, что в период с 7 по 11 мая (107 часов) всю необходимую для страны энергию производили солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, без участия угольных и газовых электростанций.

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Наибольшую долю в выработке "зеленой" энергии в стране занимают источники на биотопливе и станции по переработке отходов.

Еще в 2007 году Португалия занимала 13-е место в рейтинге "30 самых загрязненных стран мира" по версии WWF из-за рекордных по европейским меркам уровней выброса CO2.