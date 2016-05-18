Пограничники показали незаконные янтарные "плантации" на Полесье с высоты птичьего полета (видео)

Во время очередного воздушного мониторинга в тыловых районах приграничья в пределах Ровенской и Житомирской областей авиация Госпогранслужбы зафиксировала 4 места возможной противоправной деятельности. Об этом по итогам рейда 16 мая сообщила пресс-служба ведомства.

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На этот раз факты незаконной деятельности по добыче янтаря зафиксировали в районах населенных пунктов Кухитская Воля (Заречненский район), Озеро (Владимирецкий район) и Грицки (Дубровицкий район) в Ривненской области. В Житомирской области участки по добыче янтаря обнаружены вблизи н.п. Рудня Замысловецкая (Олевский район).

В этих местах заметили значительное количество граждан, а также транспортных средств, в том числе и землеройных. О фактах незаконной добычи янтаря проинформировано компетентные органы.