Порошенко подписал указ об увеличении территории природного заповедника "Еланецкая степь"

Как говорится в указе главы государства №214 от 17 мая, с целью сохранения эталонных природных комплексов степной зоны Правобережной Украины, которые имеют важное научное, природоохранное и эстетическое значение, в соответствии со статьями 53, 54 закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины" Порошенко постановил изменить границы территории заповедника "Еланецкая степь".

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В указе сказано, что в территорию этого заповедника согласовано в установленном порядке включить 1334,95 гектара земель государственной собственности (запас), находящихся на территории Новоодесского района (1297,48 гектара) и Вознесенского района (37,47 гектара) Николаевской области, которые в установленном порядке предоставляются природному заповеднику в постоянное пользование.

Также глава государства поручил Кабинету министров обеспечить внесение изменений в положение о природном заповеднике "Еланецкая степь" в связи с изменением границ его территории.

Правительство должно решить в течение 2017 - 2018 годов вопрос о предоставлении природному заповеднике "Еланецкая степь" в постоянное пользование 1334,95 гектара земель государственной собственности (запас) и проведении государственной регистрации вещных прав на соответствующие земельные участки.

Кроме того, Порошенко постановил, чтобы Кабмин внес в течение 2017-2018 годов в установленном порядке изменения в проект организации территории и охраны природных комплексов природного заповедника "Еланецкая степь" в связи с изменением границ его территории.

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В указе также отмечена необходимость предусматривать при подготовке проектов законов Украины о Государственном бюджете на 2017 и последующие годы средства, необходимые для функционирования природного заповедника "Еланецкая степь" с учетом изменения границ его территории.