Индия планирует потратить свыше $6 миллиардов на создание новых лесов

Об этом заявил министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии Пракаш Джавадекар, передает ТАСС.

"Мы планируем увеличить площадь лесов с нынешних 21,34% до 33% от общей территории, - заявил он. - Это не только позволит нам сохранить уникальное биологическое разнообразие животного и растительного мира Индии, но и в целом приведет к оздоровлению всей окружающей среды в планетарных масштабах, поскольку позволит нам добиться снижения выбросов углерода на 2,5 млрд тонн в год". Возобновление разумно организованного лесного хозяйства на этих территориях позволит также создать больше новых рабочих мест в сфере лесной промышленности для населения региона, указал министр.

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В рамках национальной программы предусматривается восстановление 5 млн га лесных угодий, находящихся в состоянии упадка, а также посадки леса еще на 5 млн га, не имеющих лесного покрова. Как сообщил Пракаш Джавадекар, соответствующий законопроект уже одобрен нижней палатой и в ближайшие дни будет утвержден верхней палатой парламента страны. Необходимые средства аккумулировались на банковских счетах из так называемой экологической пошлины. С 2006 года в рамках Закона о корпоративной ответственности крупные компании обязаны отчислять по 2% от чистой прибыли на реализацию экологических проектов.

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Не так давно большая часть Индии была покрыта густым разнообразным лесом. Сегодня он сохранился только на одной пятой территории страны. Эксперты неоднозначно оценивают замысел правительства, указывая на то, что в Индии, где численность населения к 2040 году по прогнозам достигнет 1,6 млрд, высвободить новые земли для закладки леса будет очень нелегко.