Министры экологии G7 приняли программу борьбы с загрязнением океана пластиком

Об этом сообщает ТАСС.

"Загрязнение пластиком стало реальной опасностью для морской биологической жизни",- отмечается в документе совещания, проходящего в настоящее время в японском городе Тояма. Встреча министров экологии Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии проводится в рамках подготовки к саммиту "семерки", который состоится 26-27 мая в японском национальном парке Исэ-Сима.

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Министры выразили особую обеспокоенность в связи с проблемой так называемого микропластика. Это частицы пластиковых пакетов и упаковок, которые в море под влиянием ультрафиолета и волн размельчаются до размера менее 5 мм в диаметре. По мнению экспертов, такой мусор в нарастающем количестве присутствует в мировом океане, угрожая его экологии. Существует опасность исчезновения многих морских организмов, которые принимают микропластик за корм и массово погибают от его поедания.

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Принятая программа предполагает разработку мер по сбору пластиковых отходов до того, как они измельчатся в океане. Планируется также в сотрудничестве с международными организациями активизировать просветительскую работу в развивающихся странах, которые становятся в последнее время все более серьезным источником загрязнения мирового океана пластиком.

Совещание министров экологии "семерки" завершится принятием итогового совместного заявления.