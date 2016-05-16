В Индии собираются развернуть реки, чтобы бороться с засухой - ВВС

Индия, где по оценкам властей от засухи прямо или косвенно страдают около 330 миллионов человек, намерена реализовать проект по переброске части стока крупных рек в засушливые районы. Об этом заявила министр водных ресурсов страны Ума Бхарати, передает Русская служба ВВС.

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Проект предполагает, что воду для засушливых районов возьмут из Брахмапутры и Ганга, а также с гималайских ледников.

Экологи выступают категорически против реализации этого проекта, предупреждая о возможной экологической катастрофе. По словам защитников окружающей среды, не было проведено ни одного исследования относительно будущего рек, из которых правительство планирует отвести воду.

При этом экономисты говорят о высоких затратах на переселение жителей из районов, где будет вестись строительство.

Однако Верховный суд Индии поддержал инициативу властей.

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"Население поддерживает проект и с радостью готово переселиться", - заявила Ума Бхарати.

Как известно, в начале мая в Индию пришла волна высоких температур - в ряде районов столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию.