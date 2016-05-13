Пожар на свалке шин под Мадридом: столицу Испании накрыло токсичное облако (фоторепортаж)

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на AFP.

Свалка занимает примерно 10 га, и сейчас, по заявлению представителя пожарного департамента Мадрида, огнем охвачена примерно пятая часть, она начала формироваться еще в конце 90-х годов.

Под угрозой оказались жители близлежащего города Сесена.

Отметим, во время горения шин выделяются диоксид азота и оксид углерода. Эти вещества являются крайне токсичными и опасными для человека, отмечают медики. Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьёзную опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина.

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Оксиды углерода, или угарный газ, также вредны для организма. Их переизбыток может привести к смерти. Он не имеет запаха и вызывает отравление. Признаки отравления: головная боль и головокружение, отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота, в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома.