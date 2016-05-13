В Украине стартовала кампания против ртутьсодержащих ламп

В рамках кампании, организаторы планируют распространить информацию о вреде для экологии и здоровья человека содержащейся в люминесцентных лампах ртути и важности правильного сбора и утилизации таких ламп. Также, с 27 по 29 мая, будут организованы временные пункты сбора ртутьсодержащих источников света в торговых точках одной из украинских сетей гипермаркетов.

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Всемирная организация здравоохранения относит ртуть к токсинам, которые наиболее опасны для окружающей среды и здоровья человека.

Отравление ртутью может произойти не только при прямом контакте с ее парами при разбитии люминесцентных ламп, но и при употреблении в пищу молока и мяса коров, выпас которых производился вблизи полигонов и свалок, куда хаотично сбрасываются эти лампы, а также во многих других случаях, например, через почву, воду и т.д.

Всего 1 (один) грамм ртути, попавший в окружающую среду, загрязняет 200 000 кубических метров воды и 3 миллиона кубических метров воздуха. К тому же ртуть накапливается в корнях растений и деревьев, грибах, водорослях и рыбе.

Поэтому отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат специальной утилизации – их нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора.

Однако, даже осознавая важность правильной утилизации люминесцентных ламп, жители Украины нередко испытывают сложности, поскольку на сегодняшний день в государстве фактически отсутствует система пунктов сбора таких ламп от населения.

В качестве альтернативы лампам накаливания, содействующим глобальному потеплению, и содержащим ртуть люминесцентным лампам экологи и специалисты в секторе светотехники предлагают переходить на светодиодные (LED) лампы и светильники, которые, при высокой энергоэффективности, являются экологически чистыми источниками света.

Для повышения уровня знания о LED лампах, Фонд MAXUS, ПРООН и ГЭФ предлагают всем желающим не только сдать на утилизацию ртутьсодержащие лампы, но и получить разработанную экспертами Проекта «Азбуку лампы», а также профессиональную консультацию по выбору светодиодных ламп с учетом индивидуальных потребностей для того или иного вида помещения.

Детальная информация об адресах временных пунктов сбора ртутьсодержащих ламп доступна на интернет-страницах Программы UNDP и Фонда MAXUS.