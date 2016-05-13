Гослесагентство пересмотрит правила проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, комментируя решение Правительства о временном прекращении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах.

Читайте такжеГринпис: В России горит более миллиона гектаров леса

«Мы инициируем создание межведомственной рабочей группы для разработки изменений в Санитарные правила в лесах Украины, к которой приглашаем специалистов Минагрополитики, Минприроды, других органов власти, экспертов и ученых», - отметила Кристина Юшкевич.

По ее словам, изменения должны быть разработаны и представлены на утверждение Правительством до конца мая – начала июня.

«В частности, будет рассматриваться вопрос внесения изменений в Санитарные правила в части привлечения представителей органов местного самоуправления в состав специальных комиссий, по решению которых будет выдаваться разрешение на санитарную рубку. Мы не будем тянуть с решением этого вопроса. Временное прекращение незаконных рубок может быть до того времени, пока мы не изменим правила. Ведь все понимают, что санитарно-оздоровительные мероприятия крайне необходимы для наших лесов, их цель – сохранение леса, предупреждению развития патологических процессов в лесу, снижения вреда, которй наносят вредители, болезнями, стихийными природными явлениями и техногенными воздействиями», - подчеркнула Кристина Юшкевич.

Читайте такжеУкраина планирует использовать опыт Турции по охране лесов от пожаров

Кроме того, как сообщила первый заместитель Председателя Гослесагентства, планируется обсудить вопрос более широкого применения выборочных и постепенных рубок с использованием воздушно-трелевочных установок. В свою очередь, Минагрополитики будет инициировать создание межведомственной комиссии по проверке состояния лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.