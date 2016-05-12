Под Львовом горит террикон: ученые предупреждают о риске экологической катастрофы

На Львовщине продолжается тушение пожара на терриконе Центральной обогатительной фабрики "Червоноградская". Специалисты предупреждают, что это негативно влияет на экологию и состояние здоровья людей. Во Львовской ОГА заявляют, что соответствующий спецподразделение постоянно борется с огнем, пишет ZIK.

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"Активное горение (террикона, – ред.) происходит с сентября-октября прошлого года. Оно снова активизировалось в марте этого года, и продолжается. Террикон горит отдельными очагами. Работа по ликвидации огня проводится силами управления по тушению терриконов ГП "Львовуголь". Они осуществляют подвоз инертного материала с этого же террикона, который уже потерял способность гореть. Им засыпают очаги горения", – сообщил и.о. директора департамента гражданской защиты Львовской ОГА Александр Харчук.

"Когда террикон начинает гореть, его очень сложно потушить. Такие работы проводятся не один день. Сегодня пожар локализован. Она идет к уменьшению. У нас есть спецуправление по тушению терриконов, которое выполняет эти работы. Основным заказчиком является Центральная обогатительная фабрика "Червоноградская", – подтвердил слова чиновника в.а. генерального директора ГП "Львовуголь" Андрей Дяченко.

В свою очередь доцент кафедры экологической и инженерной геологии и гидрогеологии ЛНУ им. И. Франко к.г.н. Василий Дьяков рассказал, что от горения терриконов выделяется огромное количество углекислого газа, а также сернистого газа.

"Такие соединения во взаимодействии с водой образуют кислые воды. А это негативно влияет на поверхностные и подземные воды. Доказано, если кислые воды заходят в водоносный горизонт, то взаимодействуют с карбонатами и из них выщелачивают фтор", - объясняет Дьяков.

По его словам, это создает проблему с Сосновским водозабором: "Благодаря кислым, сульфатным водам, которые выщелачиваются из терриконов, когда они горят, возрастает концентрация фтора".

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"Они самовозгораются. Доказано, что это биохимический процесс, вследствие того, что там развиваются микроорганизмы. Соответственно от их деятельности растет температура, и возникает пожар. Но по всем требованиям экологической безопасности терриконы не должны гореть. То есть, если они горят, их надо гасить", – добавил Василий Дьяков.