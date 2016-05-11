МИД направит России ноту протеста из-за разлива мазута в акватории Севастополя

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

Он заявил, что вблизи Севастополя произошла авария с утечкой нефтепродуктов в Черное море.

«Региональные подразделения Минприроды и ГСЧС делают все возможное для выяснения ситуации, прогноза последствий, предотвращения или минимизации ущерба. На заседании правительства сегодня я проинформировал об этой ситуации и обратился к премьеру с предложением выразить ноту протеста правительству страны-агрессора, которая уничтожает украинский Крым», - сообщил Семерак.

По его словам, Кабинет министров это предложение поддержал. «Делаем свою работу и ждем ноту МИД», - отметил Семерак.

Читайте такжеМиллионные убытки: в оккупированном Севастополе подсчитали ущерб от городской свалки

Как сообщают севастопольские СМИ, в городе вся прибрежная полоса загрязнена мазутом. «Горожане обнаружили это 8 мая, но никто не знает точно, когда и как это произошло», - пишет сайт Sevastopol.su.

Местный чиновник из Росприроднадзора Константин Сомик заявил, что, скорее всего, имел место сброс мазута с судов, мазут разлился и загрязнил не только пляжи Северной стороны Севастополя, но и акваторию Херсонеса.

По его словам, в процессе обследования береговой полосы Севастополя мазутные пятна были обнаружены на Бельбеке и Фиоленте, дать объективную оценку нанесенным экологии убытков сложно.