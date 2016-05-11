В Китае закрыли производство поддельных медуз

По сведениям правоохранительных органов, нелегальное производство работало в течение года, передает РБК со ссылкой на ВВС.

За это время на местных продовольственных рынках были проданы более 10 т фальшивых медуз. Незаконный доход подозреваемых оценивается в $26,1 тыс.

Аресты фальсификаторов были произведены еще в апреле, но полиция сообщила об этом только на прошлой неделе. Среди задержанных владелец предприятия в городе Хучжоу по фамилии Юань и предприниматель из города Чанчжоу по фамилии Цзя.

Цзя рассказал следователям, что подделки изготовлялись из альгиновой кислоты, алюмоаммонийных квасцов и безводного хлорида калия, отметили в полиции города Хучжоу в китайской социальной сети WeChat. Представители правоохранительных органов также заявили, что в фальшивых медузах содержалось "избыточное количество" алюминия, концентрация которого достигала 800 мг/кг, что в восемь раз выше предельно допустимого в Китае уровня.

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В приморском Китае медуза часто используется в качестве салата с различными приправами и соусами. Ее рассматривают как хороший источник белка коллагена.

Отмечается, что популярность салатов из медузы привела к дефициту продукта, чем воспользовались мошенники. На фермах требуется 40 дней, чтобы вырастить полкилограмма медузы, розничная цена которого составляет 30–40 юаней ($4,6–6,15). Поддельная медуза стоит в два раза дешевле, так как на ее производство требуется меньше времени.

Полиция города Хучжоу выпустила руководство, как отличить натуральный продукт от контрафактного. В нем говорится, что искусственная медуза не имеет вкуса и запаха, ее сложно резать, а текстура напоминает клейкую ленту. Что касается свежей натуральной медузы, то она должна пахнуть рыбой, быть на цвет желтоватой и переливающейся.