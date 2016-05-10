Ученые подсчитали все растения мира - СМИ

В Королевском ботаническом саду в Великобритании провели первое всеобъемлющее обследование мировой флоры и пришли к выводу, что всего науке известно около 390 900 видов растений. Об этом во сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC News.

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Ботаники изучили существующие базы данных и обнаружили там множество повторов — одно и то же растение учитывалось под разными названиями. В общем, ученые настаивают на цифре 390 900 видов (за вычетом водорослей, мхов, антоцеротовых и печеночных мхов), из которых примерно 369 400 видов принадлежат цветковым.

Исследователи утверждают, что тысячи видов растений все еще остаются неописанными. Открытия происходят постоянно: так, в 2015 году было описано 2034 новых вида. В их числе — дерево Gilbertiodendron maximum (Габон), вырастающее до 45 метров в высоту, 90 новых видов бегоний и пять новых видов лука. Чаще всего новые растения открывают ботаники из Китая, Австралии и Бразилии.

Ученые предупреждают, что 21% мировой флоры находится под угрозой вымирания — прежде всего из-за вырубания лесов и уничтожения мангровых зарослей. Болезни и вредоносные насекомые также были признаны источником опасности. Уязвимыми к последствиям глобального потепления оказались десять процентов почв Земли.

Наконец, ботаники рассмотрели проблему инвазивных видов — растений, попадающих в новые для себя экосистемы и там разрушительно влияющих на местную флору. Общий ущерб от инвазивных видов они оценивают в 5% от глобального ВВП.

В сентябре 2015 года ученые подсчитали общее количество деревьев на планете — их оказалось более трех триллионов.