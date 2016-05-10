Ученые заявили об изменении цвета Арктики в связи с глобальным потеплением

Об этом сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, цвет растительного покрова, покрывающего северные области Заполярья в летнее время, меняется с зеленого на коричневый и серый. Норвежский научный интернет-портал forskning.no, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сообщает, что этот феномен может объясняться глобальным потеплением климата Земли.

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"За последние годы арктическая растительность стала преимущественно коричневой. Количество появляющейся весной листвы существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами", - рассказал forskning.no сотрудник норвежского Центра научных исследований экологии и климата Крайнего Севера "Фрам" Ярле Бьерке.

По его словам, в последние 30 лет потепление арктического климата привело к существенному увеличению количества зеленой растительности в заполярных районах Канады, Норвегии и России, а также на острове Гренландия, что привело к появлению понятия "зеленая Арктика". В последние же годы в тех же регионах четко прослеживается обратная тенденция.

По словам Бьерке, одной из причин является то, что климат заполярных районов сейчас становится более влажным. Там выпадает больше снега, который держится дольше, чем в предыдущие годы, и период роста растений из-за этого укорачивается. Сокращение числа солнечных дней из-за повышенной облачности также замедляет рост растений. В результате гористые северные области Норвегии летом теперь покрывает преимущественно коричневый и сухой вереск.

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Ученые пока не знают, какими последствиями это может грозить. Как отмечает Бьерке, арктические животные хорошо приспособлены к местным суровым условиям и привыкли справляться с бескормицей.

Проблемы, впрочем, могут возникнуть у тех видов, которые за последние несколько десятков лет успели привыкнуть к обилию летней растительности. Намного больше ученых тревожит то, как масштабные перемены, которые претерпевает заполярная флора, могут отразиться на темпах таяния вечной мерзлоты. В ней законсервированы огромные объемы углекислого газа, который способен вызывать парниковый эффект и дальнейшее потепление климата.