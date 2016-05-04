В оккупированном Крыму обвалился мыс Хамелеон (видео)
18:37, 04 мая 2016Экология
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В оккупированном Крыму частично разрушился мыс Хамелеон, который разделяет Коктебельский залив и Тихую бухту.
На момент обвала никого не было / скриншот
Этот момент заснял на видео депутат так называемого ялтинского городского совета Сергей Ефанов, и выложил его на своей странице в Facebook.
"Мы ездили в том районе на мотоциклах и стояли, смотрели на залив. Внезапно услышали какое-то потрескивание. Достали телефоны и как раз, когда на видео перевели, начался обвал. Ветер сильный был, может, он и вызвал, - рассказал Ефанов.
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Он отметил, что данное место является популярным, и тот факт, что в момент обвала там никого не было - большая удача.
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