В оккупированном Крыму обвалился мыс Хамелеон (видео)

Этот момент заснял на видео депутат так называемого ялтинского городского совета Сергей Ефанов, и выложил его на своей странице в Facebook.

"Мы ездили в том районе на мотоциклах и стояли, смотрели на залив. Внезапно услышали какое-то потрескивание. Достали телефоны и как раз, когда на видео перевели, начался обвал. Ветер сильный был, может, он и вызвал, - рассказал Ефанов.

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Он отметил, что данное место является популярным, и тот факт, что в момент обвала там никого не было - большая удача.