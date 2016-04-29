Ученица лицея придумала, как избавить Львов от неприятного запаха из-за загрязненной канализации (видео)

Как пишет "Радио Свобода", ее изобретение отметили на Международной ученической олимпиаде по экологии в Грузии, где она победила среди представителей 30 стран мира.

Елизавета Подкопаева проживает в одном из районов Львова, где особенно ощутим неприятный запах в воздухе. Причина - в загрязненной канализации. Три года назад, когда в очередной раз очищали городскую канализацию, она следила за работой мастеров и общалась с ними.

«Это действительно очень большая проблема. Люди, которые там живут, понимают. Казалось бы, неприятный запах, но мы от него задыхаемся. Я думала, как можно избежать, смотрела в интернете, как промывали рабочие импульсом так же, чистой водой из трубы сильным потоком. Мы делали большой патентный поиск, более 300 патентов найдено различных систем. Почему они не используются? Потому что требуют полной реконструкции всей канализации, резких уклонов, а это затратно. Целью моей работы является полная автоматичность и дешевизна устройства», – рассказывает Подкопаева.

Ее идея переросла в проект «Импульсный сантехнический модуль для очистки канализационных коллекторов». Суть изобретения в том, что чтобы поддерживать канализацию в рабочем состоянии, ее нужно очищать от твердого мусора. Чистят обычно чистой струей воды, переформатирующейся в короткие мощные импульсы. А львовская школьница изобрела конструкцию санитарно-технического устройства. В пластмассовый ковш объемом 150 литров будет набираться дождевая вода, после наполнения ковш переворачивается, вода выливается импульсом, т. е. волной, в канализацию, очищая ее от твердого мусора, а ковш возвращается на место. Это устройство можно установить в существующий канализационный колодец, демонтировать или монтировать систему следует через люк. Следовательно, если рабочим нужен доступ к колодцу, устройство легко снимается и затем устанавливается на место.

Такое устройство дешево и было бы очень эффективным, особенно для Львова, где канализационные системы старые, отметил научный руководитель юной изобретательницы Виктор Колдун.

«Если у вас течет вода и скорость воды выросла вдвое, то количество ила увеличивается в 60 раз, песчинок – в 30 раз. Когда течет вода, то в канализацию попадает всякое загрязнение, еще и бросают, все это остается в трубах, образуется накопление в одном месте, машина приезжает и это чистит. То есть, большая проблема. Здесь применяется система ковша. Она в мире давно используется, но суть в чем? Это все требует строительства с нуля. Мы ходим по земле, не знаем о состоянии системы канализации, а это устройство позволяет держать ее как можно дольше в рабочем состоянии. Мы эту методику проверили на практике во львовской канализации, которая была в запущенном виде, и эффект очень хороший», – отметил Колдун.

Хотя Львов страдает от неприятного запаха из-за загрязнения канализации, к тому же происходит и незаконный слив производственных отходов, сейчас изобретением Подкопаевой еще никто из городских властей не заинтересовался. При этом за свой проект ученица получила уже не одну награду.

В мае она будет представлять свое изобретение в США, а также Украину на международном конкурсе научно-технического творчества школьников Intel ISEF. Оценивать проекты будет жюри в составе 1200 человек. К тому же, каждая из стран пытается как можно профессиональнее подготовить своих юных конкурсантов, чтобы они могли лучше представить свою работу и страну.

Елизавета же вынуждена ехать со своим вручную сделанным устройством, она постарается как можно доступнее и профессиональнее рассказать о работе.