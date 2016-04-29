Одесский зоопарк отмечен дипломом Минэкологии Украины

26-28 апреля 2016 года в Киеве проходил Международный экологический форум «Окружающая среда для Украины», в котором приняли участие сотрудники Одесского зоопарка.

В ходе форума представители различных государственных структур, общественных организаций, украинские и зарубежные экологи обсудили актуальные проблемы современного состояния экологии в Украине и мире в целом, пишет сайт одесской мэрии.

На форуме Одесский зоологический парк был отмечен дипломом Министерства экологии и природных ресурсов Украины «За успехи в разведении редких видов животных, высокий уровень эколого-просветительской деятельности и достижения в стратегическом развитии учреждения».

Директору Одесского зоопарка Игорю Белякову награду вручила заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская.