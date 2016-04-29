Миллионные убытки: в оккупированном Севастополе подсчитали ущерб от городской свалки

Об этом заявил так называемый старший помощник прокурора Севастополя, по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко, сообщает "Крым.Реалии".

Согласно экспертному заключению специалистов Росприроднадзора, окружающей среде причинен ущерб в размере 5,5 миллионов рублей (2,1 млн гривень).

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора выявила многочисленные нарушения.

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«Установлено, что должностные лица полигона государственного унитарного предприятия «Благоустройство города «Севастополь» допустили нарушения технологического процесса захоронения отходов, что привело к загрязнению прилегающей территории площадью 1000 квадратных метров химическими веществами (нефтепродуктами, свинцом, кадмием, медью и цинком). В настоящее время технологический процесс восстановлен, попадание загрязненного фильтрата за пределы полигона ТБО прекращено», – проинформировал Писанко.

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По информации "прокуратуры" оккупированного Севастополя, в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.