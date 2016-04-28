Российская ТВ-пропаганда проиллюстрировала украинские "ужасы Чернобыля" кадрами из России

Как отмечается в сообщении экологической организации "Гринпис", телеканал повесил на эти кадры титр "Чернобыль, Украина", хотя действительности они были сняты в Брянской области, на территории радиоактивного "чернобыльского следа".

Свой рассказ РЕН ТВ подкрепило комментарием эксперта "Гринпис" Рашида Алимова.

При этом эксперта именуют абстрактным "экологом", "Гринпис" не упоминается вообще, а логотип на куртке стыдливо замазывают (в некоторых кадрах, впрочем, российские журналисты "забывают" это сделать).

После слов о том, что экологи исследуют территорию вокруг Чернобыльской АЭС, в сюжете продемонстрированы кадры, где Алимов замеряет фон в Брянской области.

РЕН ТВ, говоря о проблемах Украины, использует видео из бывшего села Святск Брянской области, убранного из списка российских зон отселения под предлогом того, что там нет людей.

"Подобные передачи создают у зрителей ложное и очень опасное впечатление, что последствия чернобыльской катастрофы сейчас испытывают на себе только жители Украины. В действительности это большая беда и для России, и для Беларуси. Комментарий, который Рашид Алимов дал журналистам, касался всех трех стран", - отмечает "Гринпис".

Организация отмечает, что на наиболее загрязненных территориях в трех странах живет около 1 миллиона человек. Всего в зонах, которые официально признаны загрязненными, проживает 5 миллионов человек (1,6 миллиона в России, 1,1 миллиона в Беларуси и 2,3 миллиона в Украине), из которых 800 тысяч детей. Населенных пунктов, которые относятся к загрязненным зонам в России 4413, в Беларуси — 2396, в Украине — 2293.

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При этом большая часть людей, получающих дозы радиации сверх нормы, проживает в России, так как эвакуация населения после Чернобыльской катастрофы в этой стране проводилась при более высокой плотности загрязнения территории цезием-137 (более 40 Кюри/кв.км в России при плотности загрязнения более 15 Кюри/кв.км в Беларуси и Украине). Загрязненные территории официально находятся в 14 регионах России.

Экологи констатируют, что также, в отличие от Беларуси и Украины, где территории наиболее загрязненных зон ограждены и для проезда в них необходимо получить пропуск, в России никаких ограничений на въезд фактически нет, а места захоронений загрязненного грунта после дезактивации также не ограждены.

"Мы категорически против недобросовестного цитирования и замалчивания части последствий чернобыльской катастрофы из-за политической конъюнктуры", - подчеркивается в сообщении.

"Гринпис России" также отправил руководству телеканала РЕН ТВ обращение, в котором требует прекратить распространять недостоверные сведения в интернете и предоставить эфирное время, чтобы организация смогла воспользоваться своим правом на ответ.

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