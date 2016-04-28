Под КГГА экологи провели акцию против уничтожения деревьев застройщиками (фоторепортаж)
13:12, 28 апреля 2016Экология
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Перед зданием Киевской городской государственной администрации 28 апреля состоялась экологическая акция против уничтожения деревьев застройщиками.
Экологи провели акцию под КГГА против уничтожения деревьев в столице / фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, во время акции состоялся "парад застройщиков-победителей над зеленым Киевом", которые несли свои "трофеи" – реально уничтоженные за последние месяцы деревья из лесов, парков и скверов Киева.
Цель акции, как отмечают экологи, привлечь внимание общественности к уничтожению зеленых зон Киева и объявить о начале объединения и координации между различными инициативами по защите зеленого Киева от чиновников КГГА и киевских застройщиков.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля неизвестные вырубили более сотни деревьев в Голосеевском парке Киева. По словам экологов, на этом месте планируется строительство.
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