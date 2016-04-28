Под КГГА экологи провели акцию против уничтожения деревьев застройщиками (фоторепортаж)

13:12, 28 апреля 2016
Экология
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Перед зданием Киевской городской государственной администрации 28 апреля состоялась экологическая акция против уничтожения деревьев застройщиками.

Екологи провели акцію під КМДА проти знищення дерев у столиці / фото УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, во время акции состоялся "парад застройщиков-победителей над зеленым Киевом", которые несли свои "трофеи" – реально уничтоженные за последние месяцы деревья из лесов, парков и скверов Киева.

Цель акции, как отмечают экологи, привлечь внимание общественности к уничтожению зеленых зон Киева и объявить о начале объединения и координации между различными инициативами по защите зеленого Киева от чиновников КГГА и киевских застройщиков.

Под КГГА экологи провели акцию против уничтожения деревьев застройщиками
Под КГГА экологи провели акцию против уничтожения деревьев застройщиками /  © УНИАН
Во время акции состоялся ''парад застройщиков-победителей над зеленым Киевом''
Во время акции состоялся "парад застройщиков-победителей над зеленым Киевом" /  © УНИАН
Участники акции несли ''трофеи'' застройщиков – реально уничтоженные за последние месяцы деревья из лесов, парков и скверов Киева
Участники акции несли "трофеи" застройщиков – реально уничтоженные за последние месяцы деревья из лесов, парков и скверов Киева /  © УНИАН
© УНИАН
Акция объединила инициативные группы из разных районов Киева
Акция объединила инициативные группы из разных районов Киева /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Цель акции - привлечь внимание общественности к уничтожению зеленых зон Киева
Цель акции - привлечь внимание общественности к уничтожению зеленых зон Киева /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

Как сообщал УНИАН, в начале апреля неизвестные вырубили более сотни деревьев в Голосеевском парке Киева. По словам экологов, на этом месте планируется строительство.

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