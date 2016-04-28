СМИ: Жителям Бельгии раздадут таблетки от радиации

Об этом сообщает La Libre Belgique со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэгги де Блок, передает "Газета.Ru".

Сообщается, что до настоящего момента зона профилактического распределения таблеток от радиации в населенных пунктах составляла 20 км от АЭС. Теперь это расстояние увеличили до 100 км. Учитывая расположение АЭС в стране, в потенциально опасной зоне оказалось все население государства.

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Ранее в Бельгии произошла автоматическая остановка реактора на АЭС «Дул».

Напомним, 26 апреля была 30-я годовщина аварии на ЧАЭС.