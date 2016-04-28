СМИ: Жителям Бельгии раздадут таблетки от радиации
09:26, 28 апреля 2016Экология
1786
Жителям Бельгии раздадут таблетки с высоким содержанием йода, способные ослабить воздействие радиации на организм человека.
REUTERS
Об этом сообщает La Libre Belgique со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэгги де Блок, передает "Газета.Ru".
Сообщается, что до настоящего момента зона профилактического распределения таблеток от радиации в населенных пунктах составляла 20 км от АЭС. Теперь это расстояние увеличили до 100 км. Учитывая расположение АЭС в стране, в потенциально опасной зоне оказалось все население государства.
Читайте такжеКак выглядит Чернобыль 30 лет спустя (фоторепортаж)
Ранее в Бельгии произошла автоматическая остановка реактора на АЭС «Дул».
Напомним, 26 апреля была 30-я годовщина аварии на ЧАЭС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter