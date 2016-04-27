В Житомире засвидетельствовали создание Полесского экологического кластера

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается в сообщении, для объединения усилий ради решения экологических проблем государства 17 учебных заведений, научных учреждений и предприятий экологической направленности Полесья Украины - Житомирской, Ривненской, Волынской и Черниговской областей - достигли соглашения о создании Полесского экологического кластера.

Соответствующее соглашение они подписали 27 апреля во время встречи в Житомирском национального агроэкологического университета.

Ректор агроуниверситета Олег Скидан отметил, что вопрос о создании кластера обсуждался уже несколько лет как инициатива именно ученых, педагогов, бизнесменов, имеющих отношение к экологической сфере.

"Это большая корпоративная структура поможет активно отстаивать права и интересы участников на региональном и государственном уровнях, продвигать экологические идеи. Таким образом, весомее будет звучать голос не просто определенного учебного заведения, предприятия, а голос мощной структуры, которую мы с вами создаем вместе. Будем развивать Полесье как экологический регион страны. Пока Кластер - это структура образовательно-научная, но в перспективе она перейдет в несколько деловую плоскость", - сказал он.

Скидан обратил внимание на то, что полесский кластер - это уникальный проект, аналогов которому в Украине нет. "Что-то подобное попытались создать в Харькове, впрочем, там значительно меньше участников и направления работы другие", - уточнил ученый.

В будущем планируется, что к этому кластеру присоединится Белорусская и Польская стороны, и тогда проект станет международным.

Главная цель создания кластера - координация сотрудничества в сферах обеспечения качественной подготовки специалистов, формирование совместных экологических образовательных программ, проведения научных исследований, реализация инновационных экологических проектов и программ на основе интеграции кадрового, научного, образовательного и производственного потенциала участников. В рамках кластера будут организовывать совместные мероприятия для улучшения экологической ситуации в Полесье.

Экологический кластер предполагает совместную научную деятельность, в рамках учебного процесса, обмен студентами и преподавателями, формирования материально-технической базы учебных заведений, создание центров по сотрудничеству с потенциальными работодателями для студентов и др.