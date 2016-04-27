Ученые доказали, что медведи помогают предотвратить исчезновение дикой вишни

Об этом пишет wordyou.ru.

Наблюдение за жизнью черного медведя в горах острова Хоккайдо предоставило исследователям пример взаимовыгодного сотрудничества между животными и растениями: косточки вишни постепенно «взбирались» все выше по склонам гор благодаря медвежьим тропам. Косолапые питаются по дороге наверх плодами вишни и переносят в себе ее косточки, информирует Cell Biology.

Японские ученые провели наблюдение за жизнью черных медведей (Ursus thibetanus) в горах острова Хоккайдо, параллельно велись наблюдения и за японским соболем (Martes melampus). Зоологи отметили, что в местах обитания этих животных непременно имеется исчезающее растение — дикая вишня Prunus verecunda. Ученых заинтересовал такой момент, поэтому они взялись за изучение ареала обитания животных и вишни.

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Оказалось, что дикая вишня постепенно селится все выше и выше в горах. Как туда попадают ее косточки, ученые узнали лишь после наблюдения за черными медведями. Оказалось, что в своих прогулках по горам косолапые объедают вишневые деревья, а непереваренные косточки остаются в медвежьем помете. Чем выше поднялся медведь, тем выше «поселилась» вишневая косточка.

Ученые из Киотского университета подсчитали, что косточки съеденной вишни покидают медвежий кишечник на расстоянии в 300 метров, это в среднем. Благодаря такой природной «транспортировке», исчезающее растение дикая вишня может спастись. «Высокогорья для этого растения - куда лучшее место для произрастания, учитывая постоянное повышение среднегодовой температуры воздуха из-за парникового эффекта», отмечает автор исследования профессор Шоджи Наоэ.