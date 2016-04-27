Ученые доказали, что медведи помогают предотвратить исчезновение дикой вишни
Ученые из Киотского университета (Kyoto University) доказали, что медведи помогают предотвратить исчезновение растения дикая вишня.
Об этом пишет wordyou.ru.
Наблюдение за жизнью черного медведя в горах острова Хоккайдо предоставило исследователям пример взаимовыгодного сотрудничества между животными и растениями: косточки вишни постепенно «взбирались» все выше по склонам гор благодаря медвежьим тропам. Косолапые питаются по дороге наверх плодами вишни и переносят в себе ее косточки, информирует Cell Biology.
Японские ученые провели наблюдение за жизнью черных медведей (Ursus thibetanus) в горах острова Хоккайдо, параллельно велись наблюдения и за японским соболем (Martes melampus). Зоологи отметили, что в местах обитания этих животных непременно имеется исчезающее растение — дикая вишня Prunus verecunda. Ученых заинтересовал такой момент, поэтому они взялись за изучение ареала обитания животных и вишни.
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Оказалось, что дикая вишня постепенно селится все выше и выше в горах. Как туда попадают ее косточки, ученые узнали лишь после наблюдения за черными медведями. Оказалось, что в своих прогулках по горам косолапые объедают вишневые деревья, а непереваренные косточки остаются в медвежьем помете. Чем выше поднялся медведь, тем выше «поселилась» вишневая косточка.
Ученые из Киотского университета подсчитали, что косточки съеденной вишни покидают медвежий кишечник на расстоянии в 300 метров, это в среднем. Благодаря такой природной «транспортировке», исчезающее растение дикая вишня может спастись. «Высокогорья для этого растения - куда лучшее место для произрастания, учитывая постоянное повышение среднегодовой температуры воздуха из-за парникового эффекта», отмечает автор исследования профессор Шоджи Наоэ.