Львовский облсовет распределил 32 миллиона гривень на программу охраны окружающей среды
Львовский облсовет утвердил Программу охраны окружающей среды на 2016 – 2020 годы. Депутаты распределили 32 млн грн из природоохранного фонда на конкретные мероприятия.
Это решение депутаты приняли на сессии 26 апреля, сообщает ZIK.
Общий объем финансирования Программы на 2016 год составляет 291,4 млн грн, в том числе: средства областного фонда охраны окружающей природной среды в составе областного бюджета - 32 млн грн, Государственного бюджета Украины (Государственного фонда охраны окружающей природной среды) - 254 млн грн, из других местных бюджетов 5 млн грн.
На 2017 – 2020 годы объем и источники финансирования будут определяться ежегодно при утверждении государственного, областного и других местных бюджетов на соответствующий год или при внесении изменений в показатели бюджетов.
Средства из областного природоохранного фонда распределены на закупку мусоровозов для ряда общин, укрепление берегов рек, строительство и реконструкцию очистных сооружений в населенных пунктах, финансирование конкурса «Экологически чистый населенный пункт» и т.д.