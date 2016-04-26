Порошенко поддержал создание Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
13:23, 26 апреля 2016Экология
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Президент подписал указ о создании биосферного заповедника/ president.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, вновь биосферный заповедник станет одним из крупнейших природоохранных учреждений Украины общей площадью 227 тысяч гектаров.
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Он расположен на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.
"Создание Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника стало первым важным шагом на пути возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие техногенной катастрофы", - говорится в сообщении.
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