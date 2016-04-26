Сегодня 30-я годовщина Чернобыльской катастрофы (фоторепортаж)

Согласно архивным данным, 26 апреля 1986 года, ночью в 1:23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС в результате серии тепловых взрывов был полностью разрушен реактор. Значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

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После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тысяч человек, еще 230 тысяч были переселены из зараженной зоны. Из числа пострадавших вследствие аварии умерли 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов. 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают различными заболеваниями, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.

Руководителем ликвидации пожара на ЧАЭС был генерал-майор внутренней службы Леонид Телятников. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века. На момент трагедии Телятников был начальником военизированной пожарной части №2 по охране Чернобыльской АЭС. И сам он, и его подчиненные, выполняя свой профессиональный долг, неоднократно поднимались на крышу 4-го энергоблока, на отметку "70". Пожарные ценой своего здоровья и жизней не дали пламени распространиться на крышу машзала и, таким образом, локализовали масштабы катастрофы. Леонид Телятников умер 2 декабря 2004 г. на 54-м году жизни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Существует по крайней мере два различных подхода к объяснению причины чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. Первоначально вину за катастрофу возлагали исключительно на персонал. Такую позицию заняли Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, суд, а также КГБ СССР, проводившее собственное расследование. МАГАТЭ в своем отчете 1986 года также в целом поддержало эту точку зрения. Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершенные персоналом ЧАЭС, по этой версии, заключались в следующем: проведение эксперимента любой ценой, несмотря на изменение состояния реактора; вывод из работы исправной технологической защиты, которая просто остановила бы реактор еще до того как он попал бы в опасный режим; замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.

Однако в последующие годы объяснение причин аварии были пересмотрены, в том числе и в МАГАТЭ. Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности (INSAG) в 1993 году опубликовал новый отчет, который уделял большее внимание серьезным проблемам в конструкции реактора. В этом отчете многие выводы, сделанные в 1986 году, были признаны ошибочными.

В современном изложении, причины аварии следующие: реактор был неправильно спроектирован и опасен; персонал не был проинформирован об опасностях; персонал допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие инструкции, частично из-за отсутствия информации об опасностях реактора; отключение защиты или не повлияло на развитие аварии, либо не противоречило нормативным документам.

На данный момент так называемая зона отчуждения в 30 километров вокруг станции, установленная в 1986 году после эвакуации населения, является запрещенной для свободного доступа. Эта территория подверглась интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако, несмотря на загрязнение территории и запрет проживания в Чернобыльской зоне, некоторые люди возвращаются в свои дома, кто-то просто занимает самоселами свободные территории, а некоторые даже никуда и не уезжали. Также чернобыльскую зону порой посещают так называемые сталкеры.

Примечательным является то, что в последние годы в Чернобыльской зоне активно восстанавливается популяция различных диких животных. Так, в зараженной зоне можно увидеть волков, зубров, лис, кабанов, енотовидных собак, некоторых крупных хищных птиц и других животных. Также успешно проживают в Чернобыльской зоне лошади Пржевальского, которых сюда завезли в 1998 году ради эксперимента. Теперь популяция живет самостоятельно без человеческого вмешательства. Лошади прижились и сейчас их популяция в зоне отчуждения является одной из крупнейших в мире. Ученые говорят, что, возможно, животные из Чернобыльской зоны и не является стопроцентно здоровыми, однако отсутствие человеческого фактора влияет на них самым лучшим образом.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов ожидает, что президент Петр Порошенко к 30-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС наконец подпишет указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльской биосферного заповедника.