Сегодня 30-я годовщина Чернобыльской катастрофы (фоторепортаж)

09:35, 26 апреля 2016
Экология
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26 апреля 2016 года исполняется 30 лет как произошла самая масштабная техногенная катастрофа за все время использования атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной электростанции.

Четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, зруйнований катастрофою, 26 квітня 1986 року / УНІАН

Согласно архивным данным, 26 апреля 1986 года, ночью в 1:23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС в результате серии тепловых взрывов был полностью разрушен реактор. Значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

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После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тысяч человек, еще 230 тысяч были переселены из зараженной зоны. Из числа пострадавших вследствие аварии умерли 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов. 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают различными заболеваниями, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.

Руководителем ликвидации пожара на ЧАЭС был генерал-майор внутренней службы Леонид Телятников. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века. На момент трагедии Телятников был начальником военизированной пожарной части №2 по охране Чернобыльской АЭС. И сам он, и его подчиненные, выполняя свой профессиональный долг, неоднократно поднимались на крышу 4-го энергоблока, на отметку "70". Пожарные ценой своего здоровья и жизней не дали пламени распространиться на крышу машзала и, таким образом, локализовали масштабы катастрофы. Леонид Телятников умер 2 декабря 2004 г. на 54-м году жизни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Указатель перед въездом в Чернобыль в июне 1988 года
Указатель перед въездом в Чернобыль в июне 1988 года /  © УНИАН
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, разрушенный катастрофой, 26 апреля 1986 года
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, разрушенный катастрофой, 26 апреля 1986 года /  © УНИАН
Вертолет засыпает песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 года
Вертолет засыпает песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 года /  © УНИАН
Вертолет зацепился за высоковольтные провода, когда летел засыпать песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
Вертолет зацепился за высоковольтные провода, когда летел засыпать песком четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года /  © УНИАН
Рабочие заливают бетон во время строительства объекта ''Укрытие'', прозванного в народе ''Саркофаг'', над разрушенным четвертым энергоблоком летом 1986 года
Рабочие заливают бетон во время строительства объекта "Укрытие", прозванного в народе "Саркофаг", над разрушенным четвертым энергоблоком летом 1986 года /  © УНИАН
Генерал-майор внутренней службы Леонид Телятников - руководитель ликвидации пожара на ЧАЭС в апреле 1986 г. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века.
Генерал-майор внутренней службы Леонид Телятников - руководитель ликвидации пожара на ЧАЭС в апреле 1986 г. Именно его подразделения приняли на себя главный удар одной из самых страшных техногенных катастроф ХХ века. /  © УНИАН
Школьник, эвакуированный из г. Припять, фотографируется в венке из одуванчиков, в с. Хотин Киевской обл., май 1986 года
Школьник, эвакуированный из г. Припять, фотографируется в венке из одуванчиков, в с. Хотин Киевской обл., май 1986 года /  © УНИАН
Сотрудник военной автоинспекции регулирует движение автотранспорта, который направляется в район аварии на ЧАЭС на одной из дорог в 30-километровой зоне в мае 1986 года
Сотрудник военной автоинспекции регулирует движение автотранспорта, который направляется в район аварии на ЧАЭС на одной из дорог в 30-километровой зоне в мае 1986 года /  © УНИАН
Строители вахтового поселка Зелий мыс для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и сотрудников станции, август 1986 года
Строители вахтового поселка Зелий мыс для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и сотрудников станции, август 1986 года /  © УНИАН
Первый секретарь ЦК Компартии Украины с ликвидаторами аварии на ЧАЭС в селе для переселенцев недалеко от Чернобыля летом 1986 года
Первый секретарь ЦК Компартии Украины с ликвидаторами аварии на ЧАЭС в селе для переселенцев недалеко от Чернобыля летом 1986 года /  © УНИАН
Американский профессор - врач-радиолог Роберт Гейл, лечивший пострадавших в Чернобыле, во время посещения детской больницы в июле 1986 года
Американский профессор - врач-радиолог Роберт Гейл, лечивший пострадавших в Чернобыле, во время посещения детской больницы в июле 1986 года /  © УНИАН
Дизель электроход ''Советский Союз'' вместе с другими пассажирскими теплоходами использовались как общежития для размещения вахтовых групп, работающих на ЧАЭС, в июле 1986 года
Дизель электроход "Советский Союз" вместе с другими пассажирскими теплоходами использовались как общежития для размещения вахтовых групп, работающих на ЧАЭС, в июле 1986 года /  © УНИАН
Ликвидаторы едут в автобусе на работы по ликвидации последствий чернобыльской аварии в район аварийного блока в августе 1986 года
Ликвидаторы едут в автобусе на работы по ликвидации последствий чернобыльской аварии в район аварийного блока в августе 1986 года /  © УНИАН
Строители-ликвидаторы держат символический ключ от поселка Зеленый мыс в день его открытия в сентябре 1986 году
Строители-ликвидаторы держат символический ключ от поселка Зеленый мыс в день его открытия в сентябре 1986 году /  © УНИАН
Заседание строителей в бункере рядом с 4-м блоком Чернобыльской АЭС в сентябре 1986 года
Заседание строителей в бункере рядом с 4-м блоком Чернобыльской АЭС в сентябре 1986 года /  © УНИАН
Строительство саркофага на Чернобыльской АЭС в октябре 1986 года
Строительство саркофага на Чернобыльской АЭС в октябре 1986 года /  © УНИАН
Местные жители покидают свою деревню неподалеку от Чернобыльской АЭС в октябре 1986 г. На месте этого села был построен г. Славутич.
Местные жители покидают свою деревню неподалеку от Чернобыльской АЭС в октябре 1986 г. На месте этого села был построен г. Славутич. /  © УНИАН
Кладбище техники в с. Рассоха возле Припяти в январе 1987 года
Кладбище техники в с. Рассоха возле Припяти в январе 1987 года /  © УНИАН
Зараженная техника, брошенная в котловане могильника ''Буряковка'' перед тем, как она будет засыпана слоем земли, в 15 км от чернобыльского реактора в 1987 году
Зараженная техника, брошенная в котловане могильника "Буряковка" перед тем, как она будет засыпана слоем земли, в 15 км от чернобыльского реактора в 1987 году /  © УНИАН
Ликвидатор гладит щенков, которые были оставлены людьми, эвакуированными из зоны, в котловане могильника ''Буряковка'' в 15 км от чернобыльского реактора в 1987 году
Ликвидатор гладит щенков, которые были оставлены людьми, эвакуированными из зоны, в котловане могильника "Буряковка" в 15 км от чернобыльского реактора в 1987 году /  © УНИАН
Заброшенная зараженная техника, которая использовалась в процессе ликвидации Чернобыльской аварии возле 4-го блока, в 1988 году
Заброшенная зараженная техника, которая использовалась в процессе ликвидации Чернобыльской аварии возле 4-го блока, в 1988 году /  © УНИАН
Жители села Чистогаловка, 10-километровая чернобыльская зона, на остатках своего имущества, вынесенного из разрушенного вследствие чрезмерного уровня радиационного заражения дома, перед эвакуацией из родного села в апреле 1989 года
Жители села Чистогаловка, 10-километровая чернобыльская зона, на остатках своего имущества, вынесенного из разрушенного вследствие чрезмерного уровня радиационного заражения дома, перед эвакуацией из родного села в апреле 1989 года /  © УНИАН
Грузовой автомобиль проводит дезактивацию зараженной техники струей химического состава в районе с. Чистогаловка в 1989 году
Грузовой автомобиль проводит дезактивацию зараженной техники струей химического состава в районе с. Чистогаловка в 1989 году /  © УНИАН
Ликвидатор проходит около сельского дома, на стене которого указан дозиметристами уровень радиации
Ликвидатор проходит около сельского дома, на стене которого указан дозиметристами уровень радиации /  © УНИАН
Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и его жена Раиса Горбачева во время встречи с персоналом ЧАЭС 23 февраля 1989 года
Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и его жена Раиса Горбачева во время встречи с персоналом ЧАЭС 23 февраля 1989 года /  © УНИАН
Шофер автобуса, задействованного в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, играет на гармошке, оставленной местными жителями в одном из домов села Чистогаловка, 1989 год
Шофер автобуса, задействованного в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, играет на гармошке, оставленной местными жителями в одном из домов села Чистогаловка, 1989 год /  © УНИАН
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии Александр Гладченко стоит возле частного дома в апреле 1989 года
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии Александр Гладченко стоит возле частного дома в апреле 1989 года /  © УНИАН
Спальня заброшенного детского садика в селе Копачи в 5 км от чернобыльского реактора в 1989 году
Спальня заброшенного детского садика в селе Копачи в 5 км от чернобыльского реактора в 1989 году /  © УНИАН
Предупреждение о превышенной допустимого уровня излучения возле дороги недалеко от села Опачичи (Киевская обл.) осенью 1991 года
Предупреждение о превышенной допустимого уровня излучения возле дороги недалеко от села Опачичи (Киевская обл.) осенью 1991 года /  © УНИАН
Семья самоселов, которая нелегально живет в запретной 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, сеет хлеб в загрязненную почву, февраль 1999 года
Семья самоселов, которая нелегально живет в запретной 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, сеет хлеб в загрязненную почву, февраль 1999 года /  © УНИАН
Люди преклонного возраста, самоселы, идут по улице в с. Куповатое, что находится в Чернобыльской зоне, в 2007 году
Люди преклонного возраста, самоселы, идут по улице в с. Куповатое, что находится в Чернобыльской зоне, в 2007 году /  © УНИАН

Существует по крайней мере два различных подхода к объяснению причины чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. Первоначально вину за катастрофу возлагали исключительно на персонал. Такую позицию заняли Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, суд, а также КГБ СССР, проводившее собственное расследование. МАГАТЭ в своем отчете 1986 года также в целом поддержало эту точку зрения. Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершенные персоналом ЧАЭС, по этой версии, заключались в следующем: проведение эксперимента любой ценой, несмотря на изменение состояния реактора; вывод из работы исправной технологической защиты, которая просто остановила бы реактор еще до того как он попал бы в опасный режим; замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.

Однако в последующие годы объяснение причин аварии были пересмотрены, в том числе и в МАГАТЭ. Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности (INSAG) в 1993 году опубликовал новый отчет, который уделял большее внимание серьезным проблемам в конструкции реактора. В этом отчете многие выводы, сделанные в 1986 году, были признаны ошибочными.

В современном изложении, причины аварии следующие: реактор был неправильно спроектирован и опасен; персонал не был проинформирован об опасностях; персонал допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие инструкции, частично из-за отсутствия информации об опасностях реактора; отключение защиты или не повлияло на развитие аварии, либо не противоречило нормативным документам.

На данный момент так называемая зона отчуждения в 30 километров вокруг станции, установленная в 1986 году после эвакуации населения, является запрещенной для свободного доступа. Эта территория подверглась интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако, несмотря на загрязнение территории и запрет проживания в Чернобыльской зоне, некоторые люди возвращаются в свои дома, кто-то просто занимает самоселами свободные территории, а некоторые даже никуда и не уезжали. Также чернобыльскую зону порой посещают так называемые сталкеры.

Примечательным является то, что в последние годы в Чернобыльской зоне активно восстанавливается популяция различных диких животных. Так, в зараженной зоне можно увидеть волков, зубров, лис, кабанов, енотовидных собак, некоторых крупных хищных птиц и других животных. Также успешно проживают в Чернобыльской зоне лошади Пржевальского, которых сюда завезли в 1998 году ради эксперимента. Теперь популяция живет самостоятельно без человеческого вмешательства. Лошади прижились и сейчас их популяция в зоне отчуждения является одной из крупнейших в мире. Ученые говорят, что, возможно, животные из Чернобыльской зоны и не является стопроцентно здоровыми, однако отсутствие человеческого фактора влияет на них самым лучшим образом.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов ожидает, что президент Петр Порошенко к 30-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС наконец подпишет указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльской биосферного заповедника.

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