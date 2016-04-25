В Днепропетровске открыли знак в память о пожарных, которые ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС

Как сообщает 056.ua, по словам председателя правления Совета ветеранов службы гражданской защиты Виктора Черногора, в настоящее время чуть более 400 ликвидаторов живы и передают эстафету памяти молодым поколениям.

"К сожалению, за тридцать лет, которые прошли со дня этой жуткой трагедии, нас стало меньше почти на 80 человек. Радиация не щадит никого. Поэтому держимся все вместе, поддерживаем друг друга", - рассказал Виктор Черногор.

По его словам, еще в 2013 году совет ветеранов выступил с инициативой создания на территории Днепропетровска памятного знака в честь героев-ликвидаторов. Сегодня, накануне 30-й годовщины Чернобыльской трагедии такой памятный знак открыли.

Освятил знак епископ УПЦ КП Симеон. Он напомнил всем присутствующим на открытии памятника спасателям независимой Украины о подвиге их предшественников.