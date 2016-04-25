Украинские школьники победили на международной олимпиаде по экологии

Украинская команда в составе двух участников завоевала две золотые медали, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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Стало известно, что золотыми призерами международной ученической олимпиады по экологии 2016 года стали Кусяк Василий, ученик 11 класса общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 28 имени гетмана Ивана Выговского города Житомира, (проект "Особенности применения магниточувствительных нанокомпозитов для удаления загрязнителей окружающей среды") и Подкопаева Елизавета, ученица 11 класса Львовского технологического лицея (проект "Импульсный сантехнический модуль для очистки канализационных коллекторов").

Отмечается, что на олимпиаде было представлено 140 ученических проектов из более 30 стран мира.