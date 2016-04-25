Как выглядит Чернобыль 30 лет спустя (фоторепортаж)

15:54, 25 апреля 2016
Экология
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26 апреля 2016 года будет 30-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

REUTERS

Отметим, авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года - в результате взрыва был полностью разрушен реактор четвертого энергоблока и в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Фотографы Reuters показали кадры, как выглядит Чернобыльская зона в 2016 году - спустя 30 лет после катастрофы.

Город-призрак Припять вблизи Чернобыльской АЭС
Город-призрак Припять вблизи Чернобыльской АЭС /  © REUTERS
После аварии проводились работы по дезактивации территории города
После аварии проводились работы по дезактивации территории города /  © REUTERS
Население города Припять до аварии на ЧАЭС составляло почти 50 тысяч человек
Население города Припять до аварии на ЧАЭС составляло почти 50 тысяч человек /  © REUTERS
Крест с распятием в покинутом городе Припять
Крест с распятием в покинутом городе Припять /  © REUTERS
Город Припять расположен в 2 км от Чернобыльской АЭС
Город Припять расположен в 2 км от Чернобыльской АЭС /  © REUTERS
Население Припяти было эвакуировано 27 апреля 1986 года
Население Припяти было эвакуировано 27 апреля 1986 года /  © REUTERS
Заброшенные дома в Припяти
Заброшенные дома в Припяти /  © REUTERS
Помещение в заброшенном городе Припять возле Чернобыльской АЭС
Помещение в заброшенном городе Припять возле Чернобыльской АЭС  /  © REUTERS
Магазин в заброшенном городе Припять
Магазин в заброшенном городе Припять /  © REUTERS
Квартира в заброшенном городе Припять возле Чернобыльской АЭС
Квартира в заброшенном городе Припять возле Чернобыльской АЭС /  © REUTERS
Декоммунизация не добралась до города-призрака
Декоммунизация не добралась до города-призрака /  © REUTERS
Парк развлечений в центре заброшенного города
Парк развлечений в центре заброшенного города  /  © REUTERS
Кот гуляет в городе-призраке
Кот гуляет в городе-призраке  /  © REUTERS
Остатки аттракционов в парке развлечений
Остатки аттракционов в парке развлечений  /  © REUTERS
Парк развлечений в центре Припяти
Парк развлечений в центре Припяти  /  © REUTERS
Кукла в детском противогазе
Кукла в детском противогазе  /  © REUTERS
Игрушки остались в детском саду в заброшенном городе
Игрушки остались в детском саду в заброшенном городе  /  © REUTERS
Детская обувь в заброшенном саду в Припяти
Детская обувь в заброшенном саду в Припяти /  © REUTERS
Портрет Ленина в заброшенном детском саду в Припяти
Портрет Ленина в заброшенном детском саду в Припяти /  © REUTERS
Детский противогаз в заброшенном городе Припять
Детский противогаз в заброшенном городе Припять /  © REUTERS
Детская кроватка в заброшенном селе вблизи Чернобыльской АЭС
Детская кроватка в заброшенном селе вблизи Чернобыльской АЭС /  © REUTERS
Заброшенные дома в селе вблизи ЧАЭС
Заброшенные дома в селе вблизи ЧАЭС /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Покинутый город Припять
Покинутый город Припять  /  © REUTERS
Контрольно-пропускной пункт в Припяти
Контрольно-пропускной пункт в Припяти /  © REUTERS
Строительство нового конфайнмента на ЧАЭС
Строительство нового конфайнмента на ЧАЭС /  © REUTERS
Саркофаг, охватывающий поврежденный четвертый реактор
Саркофаг, охватывающий поврежденный четвертый реактор  /  © REUTERS
Сотрудники ЧАЭС работают в передней части саркофага
Сотрудники ЧАЭС работают в передней части саркофага /  © REUTERS
Работники Чернобыльской АЭС
Работники Чернобыльской АЭС /  © REUTERS
© REUTERS
Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС
Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС  /  © REUTERS
Работник измеряет уровень радиации на заводе по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС
Работник измеряет уровень радиации на заводе по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС  /  © REUTERS
Завод по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС
Завод по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС  /  © REUTERS
Лаборатория на заводе по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС
Лаборатория на заводе по переработке радиоактивных отходов на ЧАЭС /  © REUTERS

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов ожидает, что президент Петр Порошенко до 26 апреля (годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС) подпишет указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльского биосферного заповедника.

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