Как выглядит Чернобыль 30 лет спустя (фоторепортаж)

Отметим, авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года - в результате взрыва был полностью разрушен реактор четвертого энергоблока и в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Фотографы Reuters показали кадры, как выглядит Чернобыльская зона в 2016 году - спустя 30 лет после катастрофы.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов ожидает, что президент Петр Порошенко до 26 апреля (годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС) подпишет указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльского биосферного заповедника.