Экологи объяснили, почему пожелтело Черное море (фото, видео)

Первым об этом в Facebook написал журналист Юрий Югансон, опубликовавший соответствующие фото, пишет kp.ua.

"Друзья, сегодня я стал свидетелем редкого события. То, что я вам сейчас покажу, и сам-то вижу впервые. Такое впечатление, что знаменитая "Желтая река" Хуанхэ теперь стала впадать в Черное море. И теперь оно не Черное, а Желтое. Не верите? Сейчас сами убедитесь..", - написал он.

Позже в сети появилось видео "желтого Черного моря":

По словам экологов, это пусть и редкое, но не опасное для полуострова явление, обычно проявляющееся во время непогоды. Воду окрасил песок, поднявшийся со дна и другие микроэлементы.

Читайте такжеWWF: В дикой природе Вьетнама осталось не более пяти тигров

"В самом явлении ничего, по сути, плохого нет. Штормит, желтый песок поднимает со дна, смешивает с водой. Вот и имеем красоту", - добавил позже тот же Югансон.

В то же время в соцсетях не преминули отметить, что это "явный намек сверху".

Читайте такжеЯпонцы создали первую в мире антенну из морской воды

"Черное море традиционно намекает: Крым - это Украина", "Это неспроста", "Даже море кричит о том, что оно украинское", - пишут пользователи.