Со времени чернобыльской катастрофы Еврокомиссия выделила €550 миллионов на проекты на ЧАЭС
Европейская Комиссия со времени чернобыльской катастрофы профинансировала проекты, которые непосредственно касаются Чернобыльской атомной электростанции, на сумму примерно €550 миллионов.
Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
По его словам, после катастрофы в 1996 году ЕК инициировала «значительное количество программ в области ядерной безопасности и сотрудничает с большим количеством международных партнеров с целью улучшения безопасности атомных станций в новых независимых государствах».
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«Что касается Чернобыля как такового, то Еврокомиссия профинансировала ряд проектов на общую сумму примерно 550 млн евро», - сказал представитель ЕК.
Шинас сообщил, что в связи с 30-летием Чернобыльской катастрофы сегодня в Украине проходит конференция по вопросам ядерной безопасности, в которой также принимают участие и представители Еврокомиссии.