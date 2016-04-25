Со времени чернобыльской катастрофы Еврокомиссия выделила €550 миллионов на проекты на ЧАЭС

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, после катастрофы в 1996 году ЕК инициировала «значительное количество программ в области ядерной безопасности и сотрудничает с большим количеством международных партнеров с целью улучшения безопасности атомных станций в новых независимых государствах».

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«Что касается Чернобыля как такового, то Еврокомиссия профинансировала ряд проектов на общую сумму примерно 550 млн евро», - сказал представитель ЕК.

Шинас сообщил, что в связи с 30-летием Чернобыльской катастрофы сегодня в Украине проходит конференция по вопросам ядерной безопасности, в которой также принимают участие и представители Еврокомиссии.