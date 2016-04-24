Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 километров
6-километровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке, являющийся самым высоким действующим вулканом Евразии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
"В ночь на воскресенье, 24 апреля, на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 километров над уровнем моря. Это показали данные сейсмостанций, расположенных в том районе", - сообщил собеседник агентства.
К утру по спутниковым данным было зафиксировано облако пепла, которое отнесло почти на 200 километров на юго-запад в сторону Охотского моря. К середине дня облако пепла отнесло от вулкана на 453 километра.
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В свою очередь управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что пеплопадов на территориях населенных пунктов не зафиксировано.
Новое извержение Ключевского началось 3 апреля. Его кратер начал заполняться лавой, появилась постоянная термальная аномалия. Спустя два дня в кратере началось фонтанирование лавы. Раскаленную магму выбрасывает на высоту до 100 метров.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) имеет высоту 4750 метров, расположен в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - находится в 30 километрах от подножия горы. Наблюдение за вулканом ведется специалистами круглосуточно с помощью сейсмических датчиков, видеокамер и спутников.