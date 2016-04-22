СМИ: Автомобили с дизельными двигателями до 12 раз превышают экологическую норму ЕС

Об этом в четверг сообщила газета The Guardian, представив итоги правительственного расследования на фоне "дизельного скандала", в котором оказался замешан концерн Volkswagen, передает ТАСС.

Министерство транспорта Великобритании провело исследование автомобилей марок Ford, Renault и Vauxhall на соответствие экологическим нормам. Его результатом стало то, что ни один из 37 автомобилей не прошел тестирования на выбросы оксидов азота. Специалистами было выявлено, что уровень выделения в атмосферу токсичных химических соединений значительно разнится, когда машина находится в статичном состоянии в лабораторных условиях и когда движется по дороге.

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Издание, отмечает, что в отличие от случая с Volkswagen в данной ситуации никакие санкции к производителям применяться не будут, поскольку в их действиях не было преднамеренного умысла.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах программного обеспечения, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как было отмечено в пресс-релизе Volkswagen, проблема фальсификации данных экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивает до 11 млн машин по всему миру.