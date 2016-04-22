В центре Киева установили первую скамейку с солнечной батареей (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, скамейка установлена на центральной улице столицы Крещатике, напротив входа в одноименную станцию метрополитена.

С помощью встроенной солнечной панели от скамейки можно будет зарядить телефон и другую технику. Для этих целей в лавку встроены несколько USB-портов.

Установленная скамейка является первой в своем роде для Киева, и если идея приживется – будет не последней.

Отметим, об идее установить подобные лавки в столице рассказал в сентябре прошлого года директор КП "Киевский центр развития городского среды" Денис Пивнев.

Тогда он рассказывал, что скамейки будут изготавливаться из металла и дуба, будут разработаны в лаконичном и стильном дизайне, и иметь по 4 USB-порта.

"Скамейки будут доступны в рамках программы "Именные инвестиции", поэтому Вы можете подарить ее городу или установить возле своего офиса и получить именную табличку с Вашими данными. Идея – заморская, инициатива – наша, дизайн – 2В Group, начинка – отечественная! Предварительная стоимость такой скамейки и ее установка + именная табличка – 15 тыс. грн", - отмечал Пивнев.

Солнечная панель - тип сборных панелей для поглощения энергии солнечных лучей и ее преобразования в электрическую или тепловую. Обычно в состав фотовольтической системы входят панель или группа панелей, солнечный преобразователь, а также иногда аккумулятор и солнечный трекер. Стоимость солнечной энергии, вместе со стоимостью аккумуляторов стремительно снижается, что способствует широкому применению таких комплексов в промышленности и индивидуальными потребителями.

Как ранее сообщал УНИАН, израильская армия планирует перейти на солнечную энергию.