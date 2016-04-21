WWF: В дикой природе Вьетнама осталось не более пяти тигров

Столь неутешительные данные о положении тигров во Вьетнаме привел Всемирный фонд дикой природы (WWF), передает ТАСС.

По мнению экспертов-экологов этой организации, главными причинами сокращения численности тигров в дикой природе стали хозяйственная деятельность человека и браконьерское истребление животных. Специалисты фонда обращают внимание местных властей, что тиграм, обитающим в джунглях и тропических лесах горных провинций Вьетнама, грозит полное исчезновение, как это уже произошло в соседней Камбодже. Там тигры уже официально признаны исчезнувшим видом животных на территории королевства. Тревожная ситуация складывается и в соседнем с Вьетнамом Лаосе. Согласно наблюдениям экологов, в лаосских джунглях остались лишь две особи семейства тигриных.

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Специалисты предупреждают, что Вьетнаму необходимо срочно принять меры, которые позволят сберечь оставшуюся здесь малочисленную популяцию от вымирания и истребления. В настоящее время во всей стране выращиваются порядка 120 особей тигра в неволе, однако это едва может способствовать сохранению популяции дикого тигра, если не пресечь охоту на представителей этой разновидности семейства кошачьих.

Отстаивать свое право на жизнь индокитайскому тигру становится все труднее и труднее. Ежегодно браконьеры истребляют десятки его особей в джунглях Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Дальнейшее отсутствие скоординированных странами региона действенных мер по защите индокитайского тигра приведет к полному исчезновению этого подвида на планете, считают экологи.