Гослесагентство планирует в этом году создать службу для защиты диких животных от браконьеров

Об этом первый заместитель главы ведомства Кристина Юшкевич сообщила УНИАН.

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"Мы хотим в этом году создать единую охотничью службу, которая будет осуществлять защиту животных и контролировать использование всех средств, которые используют в охоте. Сейчас многие браконьеры используют тепловизоры, которые запрещены в охоте, они охотятся с вышек, что тоже запрещено. Поэтому мы хотим набрать людей, в частности демобилизованных, которые умеют обращаться с оружием, и наделить их функцией охраны животных от браконьеров", - сказала она.

Юшкевич отметила, что данный вопрос Гослесагентство вынесло на рассмотрение Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Мы предложили привлечь на финансирование этой службы средства наших доноров – международных финансовых организаций", - отметила она.

Юшкевич также сообщила, что на данный момент сотрудники лесных предприятий составляют около 80% всех протоколов по браконьерству, по нерациональному использованию охотничьих угодий, по использованию запрещенных средств в охоте.

Она отметила, что Гослесагентство регулярно дает поручения местным управлениям ведомства проводить разъяснительную работу в охотничьих организациях для предотвращения браконьерства.

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Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в феврале полиция возбудила уголовное дело по факту уничтожения 9 диких зубров.

Полиция возбудила дело по статье 248 за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом Уголовного кодекса Украины. Штраф за 1 убитого зубра составляет 130 тыс. грн.

В прошлом году в мае Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Минагропродом выдали указ об увеличении штрафов за нарушение законодательства в сфере охотничьей деятельности. В частности, штраф за убитого лося составляет 75 тыс. грн, оленя – 50 тыс. грн, дикого кабана – 33 тыс. грн, бобра – 8 тыс. грн.