Китайская компания представила электромобиль с автопилотом (видео)

Автомобиль представляет собой четырехдверный седан с панорамной крышей, причем задние пассажирские двери сделаны по схеме так называемых «суицидальных дверей», то есть открывающимися навстречу движению, пишет Nplus1.ru со ссылкой на Electrek.

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Максимальная скорость электромобиля составляет 210 километров в час.

На презентации LeSee самостоятельно выехал на сцену, а директор компании продемонстрировал удаленное управление электромобилем голосовыми командами через смартфон.

Никаких подробностей о технических характеристиках автомобиля, кроме теоретической максимальной скорости, не сообщается. Ожидается, что больше подробностей о новом электромобили представители компании расскажут на Пекинском автосалоне 24 апреля.