Ученые узнали, почему Большой Барьерный риф теряет яркую окраску

Об этом сообщили австралийские ученые-экологи, которые представили предварительные результаты проведенного исследования состояния Большого Барьерного рифа, протянувшегося более чем на 2300 километров вдоль северо-восточного побережья, передает ТАСС.

После исследования 911 отдельных рифов ученые установили, что в настоящее время лишь 7% из них не подвержены так называемому обесцвечиванию. Наиболее серьезная ситуация сложилась в северных регионах, где "обесцвечиванием" в той или иной степени поражены 99% всех рифов, в том числе 81% - значительно. "Прежде мы никогда не видели такого всеобъемлющего обесцвечивания практически всех видов кораллов", - рассказал один из авторов исследования профессор Терри Хьюз.

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Главным источником проблем Большого Барьерного рифа является потепление мирового климата. Повышение температур воды в океане заставляет коралловые полипы выселять зооксантеллы (симбиотические водоросли), которые придают им яркую окраску. В результате кораллы становятся белесыми, похожими по цвету на известняк. Ученые полагают, что при понижении температуры воды часть кораллов способна восстановить свой первоначальный вид, но для этого должны пройти десятилетия. К тому же похолодания мирового климата никто пока не прогнозирует.

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Большой Барьерный риф, который часто называют природным чудом света, - это крупнейший в мире коралловый риф, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии и насчитывающий почти 3 тыс. отдельных рифов и 900 островов. Большой Барьерный риф является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. В 1981 году он был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия, но в минувшем году ЮНЕСКО отказалась включать его в свой список объектов, которым грозит уничтожение.