Германия просит Бельгию отключить два атомных реактора "до решения вопросов безопасности"

Министр окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Барбара Хендрикс просит правительство Бельгии временно отключить два атомных реактора "до решения вопросов безопасности". Как передает Deutsche Welle, речь идет о реакторах "Тианж-2" и "Дуль-3".

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Отмечается, что на корпусе обоих атомных реакторов были обнаружены трещины. Поэтому немецкая комиссия по атомной безопасности не может подтвердить, будут ли реакторы безопасными в случае неисправностей. В то же время она не имеет и обратных доказательств. Этот шаг, по мнению министра, "был бы мощным сигналом о предупредительных мерах".

"И он бы показал, что бельгийцы серьезно воспринимают беспокойство своих немецких соседей", - заявила Хендрикс, которая сейчас находится на немецко-китайском форуме по окружающей среде.

Официального юридического обращения министр, однако, не делала.

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Атомная электростанция "Тианж" расположена почти в 70 километрах от немецкого города Ахен, а "Дуль" - вблизи Антверпена. СМИ неоднократно сообщали о эти электростанции как о проблемных. Еще в 2012 году на корпусах реакторов были выявлены тысячи трещин, и их тогда даже закрыли. Впоследствии немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия подала иск в бельгийский суд против повторного открытия реактора "Тианж-2".