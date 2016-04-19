В Великобритании ввели плату за любование колокольчиками в лесу

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Такое решение принял Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты.

Докки-Вуд – популярное место среди любителей природы, тысячи человек отправляются туда весной на прогулку. Плату за вход ввели на майские праздники и на второй майский уикенд, чтобы защитить лес и цветы от толп туристов.

Читайте такжеПетиция по определению долины русла реки Лыбедь зоной экологического бедствия принята к рассмотрению

Чтобы полюбоваться на колокольчики, взрослым придется заплатить £3, детям - £1. Плата вводится на пиковое время с 10.00 до 16.00.

Для посетителей также разработали специальный маршрут.