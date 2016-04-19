В Великобритании ввели плату за любование колокольчиками в лесу
17:18, 19 апреля 2016Экология
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В Великобритании ввели плату за любование колокольчиками в лесу Докки-Вуд (графство Хартфордшир).
Докки-Вуд – популярное место среди любителей природы / twitter.com/AshridgeNT
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.
Такое решение принял Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты.
Докки-Вуд – популярное место среди любителей природы, тысячи человек отправляются туда весной на прогулку. Плату за вход ввели на майские праздники и на второй майский уикенд, чтобы защитить лес и цветы от толп туристов.
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Чтобы полюбоваться на колокольчики, взрослым придется заплатить £3, детям - £1. Плата вводится на пиковое время с 10.00 до 16.00.
Для посетителей также разработали специальный маршрут.
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