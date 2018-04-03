Экологическая составляющая законодательной работы

Экологическая составляющая ни для законодательной, ни для исполнительной ветвей власти в Украине давно не является приоритетной. Так, два года назад, в коалиционном соглашении, которое сегодня, после переформатирования коалиции, депутаты обещали пересмотреть, экологическим законопроектам отводилась далеко не первоочередная роль. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что в разделе «Реформа системы управления окружающей среды и интеграция экологической политики», в отличие от других, не были установлены хотя бы приблизительные сроки выполнения прописанных в нем директив.

В свою очередь, Национальный экологический совет Украины также еще в конце 2014 года разработал проект реформирования природоохранной отрасли в стране. Среди первоочередных заданий эксперты обозначили интеграцию директив ЕС о качестве атмосферного воздуха, об отходах и охране биологического разнообразия.

По словам сопредседателя Ассоциации зеленых Украины Ярослава Задесенца, дело в том, что европейцы давно приняли идеологию, включающую в себя три сбалансированных составляющих: экономическую, экологическую и социальную. Таким образом, природоохранная стратегия в цивилизованных странах начинается с осуществления превентивных мер до начала деятельности. Речь идет об оценке вреда, который может быть нанесен такой деятельностью и принятия мер по его сокращению еще до ее начала. Далее работают правила рационального обращения с окружающей средой – необходимость сортировки мусора, регламентация выбросов в атмосферу, бережное обращение с водными ресурсами, растительным и животным миром. «И, главное, налажена качественная система контроля и четкое понимание ответственности за причиненный окружающей среде вред», - отмечает он.

К сожалению, несмотря на то, что планы имплементации соответствующих природоохранных директив ЕС в Украине были одобрены, внедрения их в украинское законодательство так и не произошло. В результате, весной 2015 года, после отчета тогдашнего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко о достижениях ведомства за 100 дней работы, представители природоохранных организаций даже написали открытое письмо с просьбой отправить его в отставку. Возмущение активистов, собственно, вызвал тот факт, что министерством ничего не было сделано в вопросе реформы системы управления окружающей средой - профильное ведомство даже не начинало внедрение 26 директив и 3 регламентов ЕС в сфере охраны окружающей среды, предусмотренных в положениях Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем, кардинальных сдвигов не произошло и после отставки Шевченко – парламент не проявлял рвения в желании рассмотреть хотя бы один природоохранный законопроект, а должность министра «пустовала» более полугода и никому не было до этого никакого дела.

«Украина до сих пор аутсайдер по внедрению европейского законодательства в сфере охраны окружающей среды и уменьшения негативного влияния энергетики, ведь в течение 2015 не приняты важнейшие законы, если не считать некоторых в сфере энергетики», - отмечает эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Андрей Железный.

Получится ли новому министру экологии Остапу Семераку сдвинуть дело с мертвой точки? Хотелось бы верить. Во всяком случае, новый спикер Верховной Рады Андрей Парубий – однопартиец министра – пообещал дисциплинировать депутатов, поскольку парламентом не приняты целые блоки законопроектов, в частности, в области экологии и здравоохранения…

Вместе с тем, сам новый министр, сразу после вступления в должность в середине апреля 2016 года, отправился инспектировать строительство арки над четвертым блоком ЧАЭС и хранилище отработанного ядерного топлива. По словам Семерака, у него в планах – сделать территорию Чернобыльской зоны максимально открытой и развивать ее как научную базу. Однако не стоит забывать и о других проблемах.

Так, по словам Андрея Железного, в рамках согласования отечественного законодательства с европейским, Украина должна принять ряд законодательных актов, среди которых, внедрение оценки влияния на окружающую среду, уменьшение загрязнения от крупных установок сжигания, энергетическая эффективность и учет потребления энергии.

Что касается первого пункта, к сожалению, соответствующий законопроект №2009а «Об оценке воздействия на окружающую среду» еще в ноябре 2015 года был отправлен на доработку. И с тех пор «пылится» в парламентских комитетах. А два других непосредственно связаны с изменениями законодательства в сфере энергосбережения. «Получается, что реформы в энергетике связаны с началом реформ жилищно-коммунального сектора. Это уникальная возможность для народных избранников начать настоящие реформы в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве одновременно», - отмечает Андрей Железный.

Вместе с тем, по его словам, качественные изменения в этих отраслях влияют и на охрану окружающей среды, поскольку это – предотвращение выбросов или разрушений в процессе производства или иной деятельности.

Не менее важными остаются и законопроекты в сфере качества воды и управления водными ресурсами. «Украина обязалась внедрить 6 водных Директив ЕС, которые устанавливают общие правила и стандарты. Они должны быть внесены в украинское законодательство и исполняться полностью», - отмечает член Совета НЭЦУ Виктор Мельничук.

Так, в конце прошлой сессии в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3603 о внесении изменений в этой области. Документ, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне определения единицы гидрографического районирования территории страны, разработку положения о бассейновом управлении, определение районов речных бассейнов и создание механизмов управления международными реками, озерами и прибрежными водами, анализ характеристик районов речных бассейнов, внедрение программ мониторинга качества воды, подготовку планов управления бассейнами рек, проведение консультаций с общественностью и публикацию этих планов. Впрочем, до рассмотрения этого документа у депутатов также не доходят руки.

Голосования ожидают законопроекты, предусматривающие реформирование института экологической экспертизы, создание механизмов оценки вреда, который может нанести окружающей среде деятельность человека, анализа возможностей минимизации вреда и т.д., законопроекты о природно-заповедном фонде, в которых, в том числе, речь идет о необходимости увеличить площади природно-заповедного фонда Украины, а также законопроекты, способствующие созданию отрасли утилизации бытовых отходов…

Но внести необходимые изменения законов в коалиционное соглашение и даже проголосовать за них – это только полдела. Заставить эти изменения работать – вот что действительно важно.

Анастасия Билинская, Марина Микеладзе