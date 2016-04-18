В Эстонии объявили о начале акции по спасению мигрирующих лягушек

Об этом сообщает ТАСС.

"Пути миграции многим земноводным в Эстонии преграждают шоссе, значительная часть животных погибает под колесами, а это не является естественным отбором. Если по дороге в час проезжают 60 машин, то под колесами погибает 95% мигрирующих лягушек. Это невосполнимая потеря - ведь лишь 1% головастиков может иметь потомков", - говорит руководитель проекта "Спасение лягушек" Кристийна Кюбарсепп.

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На помощь земноводным приходят волонтеры, которые переносят лягушек через проезжую часть. На прошлой неделе добровольцы спасли около 2 тыс. лягушек. Но массовый характер миграция земноводных приобретает только на этой неделе.

Как отмечают в Фонде природы Эстонии, волонтеры на данный момент дежурят примерно в 20 разных точках, однако мест, где земноводным требуется помощь человека, насчитывается несколько сотен. Единственным выходом в этой ситуации экологи называют расширение волонтерского движения.

"Миграция происходит в темное время суток. Чтобы перенести земноводных через дорогу, нужно лишь знать, где они мигрируют, надеть на себя светоотражающий жилет, налобный фонарь и перчатки, взять в руки ведро и отправиться на помощь земноводным", - говорят в Фонде природы Эстонии.

Обо всех замеченных местах миграции экологи просят немедленно сообщать им. Автомобилистов же в ближайшие дни экологи призывают быть предельно осторожными на дорогах и, увидев на обочине людей в светоотражающих жилетах, снизить скорость и быть особенно внимательными.

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Акцию "Спасение лягушек" Фонд природы Эстонии проводит уже пятый год подряд. В рамках акции волонтеры спасли за эти годы более 60 тыс. земноводных.