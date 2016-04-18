В Лондоне активисты Greenpeace надели противогазы на статуи известных британских деятелей (фоторепортаж)

Самым сложным объектом для защитников природы стала расположенная на Трафальгарской площади 46-метровая колонна Нельсона, по ней альпинисты организации взобрались на самую вершину и закрыли лицо 5,5-метровой статуе британского адмирала импровизированным средством индивидуальной защиты, сообщает ТАСС.

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В связи с крайне опасным поведением гринписовцев к колонне Нельсона были вызваны кареты скорой помощи, а сама прилегающая территория была оцеплена.

В общей сложности в Лондоне подобной участи подверглись 17 статуй, среди которых - памятники королеве Виктории у Букингемского дворца, Уинстону Черчеллю у парламента, Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит, футболисту Тьерри Анри у стадиона футбольного клуба "Арсенал", а также скульптура Эроса на площади Пикадилли.

При попытке надеть противогазовую маску на памятник вождю английской революции Оливеру Кромвелю, который находится на охраняемой территории у парламентских стен, полицейскими были задержаны четверо активистов Greenpeace.

"Наблюдения показывают, что если эти статуи были бы живыми людьми, то они дышали бы опасным загрязненным воздухом. Конечно же, миллионы лондонцев, включая детей, вдыхают этот же воздух. И снабжение всех масками не станет решением проблемы, поэтому нам необходимо видеть реальные политический действия от нового мэра (выборы пройдут 5 мая - УНИАН)", - сказала одна из активисток экологической организации Ариба Хамид.

Согласно данным экологов, в британской столице в связи с загрязнением воздуха ежегодно преждевременно умирают около 10 тыс. человек.