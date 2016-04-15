На Херсонщине ядохимикаты в почве превышают допустимые показатели в 200 раз, экологи бьют тревогу

Такие результаты показали анализы проб земли, проведенные специалистами областной СЭС и областного государственного проектно-технологического центра охраны плодородия почв и качества продукции, передает Центр журналистских расследований со ссылкой на заявление экологов.

«Буквально через год после установки этих контейнеров, они протекли. И вот, с 2002 года были якобы попытки решить проблему. Однако дальше отписок никто не зашел! Не побоюсь так сказать, но власть областная наплевала на проблему отравляющих все вокруг ядохимикатов», - рассказал Владимир Щелудько.

Читайте такжеЗлоупотребление солью задерживает половое созревание подростков

В начале 2000-ых в области была запущена программа по контейнеризации и перезатариванию ядохимикатов. Для этого на Херсонщине было создано три временных хранилища, в которых находятся железобетонные контейнеры с ядохимикатами. Так, на территории ОАО «Генический райагрохим» в смт. Партизаны в 56 контейнерах хранится 160 тонн ядохимикатов.

На территории ОАО «Каланчакский райагрохим» - 64 контейнера, вмещающие 132,8 тонн ядохимикатов. На территории ОАО «Белозерский райагрохим» - 50 контейнеров и 159,2 тонны ядохимикатов.