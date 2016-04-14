Ученые создали самую крупную библиотеку звуков летучих мышей

Исследование было опубликовано в журнале Methods in Ecology and Evolution, передает "Газета.Ru".

Международная группа ученых-исследователей из Кембриджского университета и Лондонского зоологического общества разработала специальную библиотеку звуков и новый способ их классификации для точного и быстрого определения вида летучих мышей. Для аудиобиблиотеки впервые использовалась автоматическая классификация широкого разнообразия видов, большинство из которых до этого было весьма сложно определить.

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Данная коллекция звуков летучих мышей позволяет фиксировать любые изменения в биоразнообразии и дополнять информацию о зонах обитания летучих мышей в отдаленных регионах Мексики.