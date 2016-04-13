Экологи научат жителей Днепропетровска сортировать мусор

Об этом сообщает «Днепр вечерний».

"Мы создали плакат о сортировке мусора в Днепропетровске для тех, у кого есть контейнер-сетка во дворе, - рассказывают активисты. - Основная задача этого плаката: рассказать людям, что сетки — не только для пластиковых бутылок, и мотивировать их сортировать мусор других видов. В городе установлено не менее 1200 контейнеров-сеток, и учитывая что один контейнер доступен сразу для нескольких домов, то мы сможем охватить информацией несколько десятков тысяч жителей города".

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Как многие из вас знают, не все виды пластика, стекла и металла перерабатываются. Но в целях простоты посыла для широких масс (по согласованию с перевозчиками) экологи призвали складывать все виды отходов типа пластик, стекло, металл в баки. "Всё, что не перерабатывается, будет все равно отбраковано бомжами или перевозчиками", - говорят активисты.

Главная цель плаката - подружить экологически активных жителей домов с остальными соседями, наладить диалог.