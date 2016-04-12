В 2016 году родилось рекордное количество детенышей сайменской нерпы

Например, в Пуумала обнаружили уже 12 бельков, передает Уle.fі.

По словам волонтера Всемирного фонда дикой природы WWF Исмо Марттинена, это лучший результат за три десятка лет наблюдений.

Марттинен говорит, что усиленные меры по охране сайменской нерпы приносят свои плоды, так как в этом году гнездование проходило без помех и снежные сугробы предоставили необходимое им укрытие.

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Уже на протяжении нескольких лет добровольцы строят для нерпы искусственные сугробы для гнездования.

По оценке Лесного управления, в прошлом году численность популяции сайменской нерпы составила около 320 особей.